Oberiberg 48-Jähriger bei Gleitschirmunfall erheblich verletzt In Oberiberg kam es am Freitagnachmittag zu einem Gleitschirmunfall. Davon betroffen war ein 48-jähriger deutscher Staatsangehöriger.

Ein 48-jähriger deutscher Staatsangehöriger verletzte sich am Freitagnachmittag bei einem Gleitschirmunfall in Oberiberg erheblich. Der Mann startete mit seinem Gleitschirm um 16.15 Uhr bei der Bergstation Sternen im Hoch Ybrig, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Während des Fluges musste er den Notschirm ziehen und zog sich bei der Landung Verletzungen zu. Die Rettungsflugwacht brachte den Mann in ein ausserkantonales Spital. (lga)