Oberiberg Vermutlich ist ein Wolf Schuld: Hirte findet totes Schaf auf der Alp Mürlen Mittels DNA-Probe will die Wildhut nun herausfinden, ob es sich beim toten Schaf in Oberiberg um einen Wolfsriss handelt.

Die Rissspuren und die Situation vor Ort deuten darauf hin, dass ein Wolf in Oberiberg ein Schaf gerissen hat. Am Donnerstag meldete der Hirte, der seine Schafe auf der Alp Mürlen hat, der Wildhut ein totes Schaf. Das schreibt der Kanton Schwyz in einer Mitteilung.

Der Wildhüter entnahm dem toten Schaf eine DNA-Probe. Diese wird nun im Labor daraufhin untersucht wird, ob sie zu einem Wolf gehört. Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Schwyz hat zudem den Herdenschutzalarm ausgelöst und den Kleintierzüchtern und Landwirten eine SMS gesendet. (lil)