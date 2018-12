Online-Hitliste: Diese Schwyzer Nachrichten haben Sie 2018 interessiert

Video

Tötungsdelikt in Brunnen: Verhafteter Mann ist der Sohn des Opfers

Am Donnerstag ist in einem Quartier an der Olympstrasse in Brunnen im Kanton Schwyz eine tote Person entdeckt worden. Man geht von einem Tötungsdelikt aus. Jetzt gibt die Polizei bekannt: Beim verhafteten Mann handelt es sich um den Sohn des Opfers.