Goldau Traurige Nachricht aus dem Tierpark: Otterbaby tot in Schlafbox aufgefunden Vor rund einem Monat kam im Natur- und Tierpark Goldau ein Fischotter zur Welt. Gestern wurde das Jungtier tot in der Schlafbox aufgefunden – die Todesursache ist noch unklar.

(pl) Am 25. März wurde das Fischotterweibchen Julia im Natur- und Tierpark Goldau zum ersten Mal Mutter – es war der erste Fischotter-Nachwuchs im Park. Anlässlich des Weltottertages kommunizierte der Tierpark vor zwei Tagen die Otter-Geburt. Am Freitagmorgen vermeldet der Tierpark die traurige Neuigkeit: Das junge Fischotterweibchen ist tot. Es wurde am Donnerstag leblos in der Schlafbox gefunden.

Das junge Fischotterweibchen wenige Tage nach der Geburt. Es hätte Kaya. Ulayna oder Yara geheissen. Bild: Tierpark Goldau

Freude und Leid liegen leider oft nahe beieinander, schreibt der Tierpark in einer Mitteilung. Die Todesursache ist noch unklar und wird untersucht, heisst es weiter.



Es war eigentlich gesund: Das Otterbaby bei seiner ersten tierärztlichen Untersuchung. Bild: Tierpark Goldau

Zunächst eine prächtige Entwicklung

Eigentlich wären zwei Otterbabys zur Welt gekommen, das Erstgeborene war aber eine Totgeburt. Das komme bei Erstgeburten häufig vor, schreibt der Tierpark. Das zweite, mittlerweile auch gestorbene Jungtier habe sich zunächst prächtig entwickelt. Die Mitarbeitenden des Tierparks konnten für das frischgeborene Weibchen Namensvorschläge eingeben, über welche dann via Soziale Medien abgestummen worden wäre. Das Baby hätte Kaya. Ulayna oder Yara geheissen.