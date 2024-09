Pädagogische Hochschule Die Schwyzer PH kostet mehr – Regierung will Kredit erhöhen Der Pädagogischen Hochschule in Goldau droht 2023 ein Verlust. Deshalb soll der Globalkredit für 2024 und 2025 auf 21,7 Millionen Franken erhöht werden.

Die Pädagogische Hochschule Schwyz in Goldau braucht mehr Geld. Bild: Erhard Gick

Die Vorlage, welche die Regierung am Donnerstag vorlegte und in die parlamentarische Beratung schickte, hat es in sich. Der Kanton Schwyz muss seinen Globalkredit für die Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) erhöhen. Für 2023 wird ein Verlust erwartet, die Schwankungsreserve ist aufgebraucht.

Für die Jahre 2024 und 2025 beantragt die Regierung beim Kantonsrat deshalb einen Kredit von total 21,7 Millionen Franken. Für die beiden Vorjahre waren es noch 20,9 Millionen Franken gewesen. Nun zeigt sich aber, dass diese Summe nicht ausreichen wird.

So musste bereits 2022 erstmals ein Verlust von 180 000 Franken ausgewiesen werden. Dieser Verlust wurde auf 2023 vorgetragen. Gemäss Hochrechnung für 2023 wird nun ein zusätzlicher Verlust von rund 800 000 Franken erwartet.

In der Botschaft werden zwei Gründe für die Erhöhung ausgeführt. Zum einen sei die Zahl der ausserkantonalen Studentinnen und Studenten zurückgegangen, was einen Ertragsausfall verursacht habe. Zum anderen seien die Personalkosten wegen des Teuerungsausgleichs und höherer Beiträge gestiegen.

Würde der Globalkredit nicht erhöht, müsste die Pädagogische Hochschule restrukturiert und deren Leistungen reduziert werden, erklärte der Regierungsrat. Es bestünde dann die Gefahr, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studentinnen und Studenten abwandern würden.

Regierung will Nachtragskredit über 160 000 Franken

Unter Einberechnung des Verlustes aus dem Jahr 2022 betragen die Schwankungsreserven derzeit noch 638 000 Franken. Mit anderen Worten: Um den erwarteten Verlust von 800 000 Franken abzudecken, müsste ein Nachtragskredit von mindestens 162 000 Franken angesetzt werden, die Schwankungsreserven wären damit aber voraussichtlich aufgebraucht.

Doch der Hochschulrat spricht sich laut Botschaft dafür aus, «dass der mutmassliche Verlust aus dem Jahr 2023 in der Höhe von 800 000 Franken durch einen Nachtragskredit gedeckt werden soll». Damit wären weiterhin Schwankungsreserven in der Höhe von 638 000 in einer «realistischen Grössenordnung» vorhanden, denn es wird davon ausgegangen, dass die PHSZ auch in Zukunft auf solche Reserven angewiesen sein wird, da aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren Schwankungen möglich seien.

Der Regierungsrat lehnte den Antrag des Hochschulrates aber ab und will nur die rund 160 000 Franken sprechen, dies, weil zur Deckung von Defiziten die Schwankungsreserven auszuschöpfen seien.