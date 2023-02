Personalie Bruno Suter wird neuer Kommandant der Kantonspolizei Schwyz Der neue Kommandant der Kantonspolizei Schwyz heisst Bruno Suter. Der 48-Jährige folgt auf Damian Meier.

Bruno Suter wird neuer Kommandant der Kantonspolizei Schwyz. Bild: PD

Der Regierungsrat hat Bruno Suter zum neuen Kommandanten der Kantonspolizei Schwyz ernannt. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Damian Meier an, der in den Regierungsrat gewählt wurde.

Suter ist in Schwyz aufgewachsen und wohnt in Brunnen. Suter verfüge über eine breite Berufs- und Führungserfahrung, teilt die Staatskanzlei mit. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich und erwarb anschliessend das Rechtsanwaltspatent des Kantons Schwyz. Nach einer Tätigkeit als Untersuchungsrichter beim Bezirksamt Schwyz leitete er während zehn Jahren das Amt für Justizvollzug des Kantons Schwyz. Seit 2018 war Bruno Suter Chef Recht der Kantonspolizei Schwyz und seit September 2020 zusätzlich Stellvertretender Kommandant.

Seit der Wahl von Polizeikommandant Damian Meier in den Schwyzer Regierungssrat im November 2022 führte Bruno Suter die Kantonspolizei ad interim. «Der Regierungsrat ist aufgrund seines Leistungsausweises überzeugt, dass Bruno Suter über die besten Voraussetzungen verfügt, um die Kantonspolizei Schwyz erfolgreich weiterzuführen sowie fachlich und organisatorisch auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten», heisst es in der Mitteilung. Die vakant werdende Stelle des Chefs Recht wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. (rem)