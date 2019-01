Pfäffikon: Abgefeuerte Feuerwerkspackung verursacht Brand in einer Garage Im Kanton Schwyz musste kurz vor dem Jahreswechsel um Mitternacht die Feuerwehr ausrücken. In einer Tiefgarage brannte es wegen einer dort deponierten Feuerwerkspackung. Flurina Valsecchi/PD

Tiefgarage in Pfäffikon. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

Die Silvesternacht verlief im Kanton Schwyz laut einer Mitteilung der Polizei mehrheitlich ruhig. In der Zeit vom Montag Abend bis am Neujahrsmorgen gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz zwei Dutzend Meldungen ein, welche eine Ausrückung der Polizei erforderten. Die Einsätze betrafen Streitigkeiten, Nachtruhestörungen, abgeschossenes Feuerwerk oder angetrunkene Personen. Eine 51-jährige Frau musste in Goldau wegen übermässigen Alkoholkonsums in Gewahrsam genommen werden.

Kurz vor Mitternacht rückte die Feuerwehr wegen Rauch in einer Tiefgarage in Pfäffikon aus. Eine kurz zuvor im Freien abgefeuerte Feuerwerkspackung, welche in der Garage deponiert worden war, setzte ein Fahrrad in Brand. Drittpersonen konnten die Flammen rasch mit einem Staublöscher eindämmen. Für das Absaugen des starken Rauches setzten die Feuerwehrleute einen Lüfter ein. Nach dem Einsatz des Staublöschers müssen über 20 Fahrzeuge gereinigt werden.