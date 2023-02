Pfäffikon Gas- mit Bremspedal verwechselt: Wendemanöver endet vor dem Haupteingang der Schule Am Dienstag fuhr eine 46-jährige Frau beim Weidschulhaus in Pfäffikon einen Abhang hinab und prallte in die Mauer beim Haupteingang.

Das Auto prallte in die Wand neben dem Eingang der Schule. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Eine 46-jährige Frau wollte am Dienstagnachmittag, dem 7. Februar, auf dem Parkplatz beim Weidschulhaus in Pfäffikon wenden. Dabei verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal, fuhr über die Kante des Parkplatzes hinaus und den Abgang hinunter, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Dabei durchbrach sie ein Metallgeländer. Nach 60 Metern sei das Auto in die Mauer beim Haupteingang der Schule geprallt und stark beschädigt zum Stillstand gekommen. Es wurde niemand verletzt. (tos)