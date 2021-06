Pfäffikon Polizei zieht defekten Lastwagen aus dem Verkehr Bei einer Kontrolle entdeckten Polizisten der Kantonspolizei Schwyz einen Lastwagen mit kaputten Bremsen. Er wurde bis zur Reparatur stillgelegt.

Schaden unübersehbar: Der defekte Lastwagen Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Dienstagabend führte die Kantonspolizei Schwyz in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt in Pfäffikon eine Schwerverkehrskontrolle durch. Ein Sattelzug musste stillgelegt werden, da am Zugfahrzeug eine gebrochene Bremsscheibe festgestellt wurden.

Den beiden 49- und 54-jährigen Chauffeuren wurde die Weiterfahrt bis nach der Reparatur des Defekts und der Hinterlegung eines Bussendepositums untersagt. (rem)