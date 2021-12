Pfäffikon SZ Auf Fussgängerstreifen: Frau bei Kollision mit Lieferwagen lebensbedrohlich verletzt In Pfäffikon im Kanton Schwyz wurde eine 59-jährige Frau beim Überqueren der Strasse von einem Lieferwagen angefahren und lebensbedrohlich verletzt.

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen auf der Churerstrasse in Pfäffikon. Kurz vor 8 Uhr überquerte eine 59-jährige Frau einen Fussgängerstreifen, wobei sie von einem Lieferwagen frontal erfasst wurde. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau nach einer Erstversorgung in eine ausserkantonale Spezialklinik. Der 61-Jährige Lieferwagenfahrer blieb gemäss Mitteilung unverletzt. (pl)