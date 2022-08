Pfäffikon Zeugen gesucht: Beim Schulhaus Steg gab es einen Brandalarm wegen Feuerwerk Die Schwyzer Polizei bittet nach einem Feuerwehr-Einsatz in Pfäffikon die Bevölkerung um Mithilfe. Wer beobachtete, wie jemand beim Schulhaus Steg mit Feuerwerk hantierte?

Bild: pd

Die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon musste am Montagmittag, 1. August, um 13.20 Uhr wegen starker Rauchentwicklung zum Schulhaus Steg in Pfäffikon ausrücken. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in einem Abstellraum beim Eingangsbereich rasch löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen steht fest, dass der Brand auf detoniertes Feuerwerk zurückzuführen ist. Hinweise zu Personen, welche am Mittag des 1. August 2022 beim Schulhaus Steg Feuerwerk zündeten, sind an die Kantonspolizei Schwyz, 041 819 29 29, zu richten. (pok)