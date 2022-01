Pfäffikon/Schwyz Brennendes Autos beschädigt vier weitere Autos In der Nacht auf Samstag hat ein Personenwagen aus noch unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Flammen sind auf weitere Fahrzeuge übergegangen.

Das Auto ist aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen. Bild: PD/Kantonspolizei Schwyz

Kurz vor ein Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag ist gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz die Meldung über einen Fahrzeugbrand an der Churerstrasse in Pfäffikon eingegangen. Als die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon eintraf, seien die Flammen bereits auf vier weitere, parkierte Autos übergegriffen.

Die Einsatzkräfte konnten laut Polizeiangaben das Feuer rasch löschen, insgesamt seien durch den Brand vier Personenwagen stark beschädigt worden.

Vier weitere Personenfahrzeuge sind beim Feuer beschädigt worden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen wurden noch in der Nacht aufgenommen. (zgc)