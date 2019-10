PH Schwyz erfüllt Schweizerische Qualitätsvorgaben und erlangt Akkreditierung Die Pädagogische Hochschule Schwyz hat nach eigenen Angaben als erste Deutschschweizer Hochschule die institutionelle Akkreditierung gemäss dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz ohne Auflagen erlangt.

(Bild: PD)

(fmü) Gemäss dem Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich müssen sich alle Schweizer Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen bis Ende 2021 institutionell akkreditieren lassen. Der Schweizerische Akkreditierungsrat hat am 27. September 2019 der Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) die institutionelle Akkreditierung ohne Auflagen ausgesprochen, schreibt die Hochschule in einer Medienmitteilung.

In einem mehrstufigen Verfahren sei das Qualitätssicherungssystem der PHSZ anhand von 18 Qualitätsstandards beurteilt worden. Im Schlussbericht stelle die Gutachtergruppe der PHSZ ein sehr gutes Zeugnis aus. Hervorgehoben wird, dass die Qualitätsstrategie schlüssig in die Gesamtstrategie der Hochschule eingebunden ist, so die Hochschule.

«Besonders gefreut hat mich, dass die Expertengruppe die Mitwirkung unserer Mitarbeitenden und Studierenden, die Nachwuchsförderung, das grosse Vertrauen in die Leitung und das äusserst wertschätzende Miteinander an der PHSZ hervorgehoben hat», wird PHSZ-Rektor Silvio Herzog in der Mitteilung zitiert.

Knappe Ressourcen und vermehrte Mobilität

Der Prozess und der Bericht haben gemäss Mitteilung der Hochschule auch verschiedene Anregungen zur Weiterentwicklung der PHSZ gegeben. So sieht die Gutachtergruppe Entwicklungspotenzial bei den Ressourcen. Insbesondere bei der Leitung, in den Stäben und in der Verwaltung seien die Personalressourcen knapp. Ebenfalls Raum für Verbesserungen werde im Bereich der Studierenden- und Dozierendenmobilität gesehen.

Die Akkreditierung nach dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) berechtigt die PHSZ, die Bezeichnung «Pädagogische Hochschule» zu tragen, Bundesbeiträge zu beantragen und weiterhin gesamtschweizerisch anerkannte Lehrdiplome zu vergeben.