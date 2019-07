Schwyz: Pharmariese bringt 250 neue Jobs nach Merlischachen Im Sommer 2023 dürfte die Octapharma AG von Lachen nach Merlischachen zügeln. Jürg Auf der Maur

Auf dieser Liegenschaft der heutigen Firma Räber in Merlischachen soll das Hauptquartier der Pharmafirma Octapharma AG entstehen. (Bild: Edith Meyer)

Das ist ein Riesendeal für den Kanton Schwyz und insbesondere für den Werkplatz Innerschwyz: Gemäss dem «Schwyzer Amtsblatt» hat die in Lachen domizilierte Octapharma AG Land in Merlischachen gekauft. «Die Octapharma AG hat das Grundstück der Räber AG in Merlischachen erworben. Sie plant, dort das neue weltweite Headquarter zu erbauen», sagt Vizepräsident und Firmensprecher Thomas Nie. «Nach der Fertigstellung – voraussichtlich im Sommer 2023 – wird das zu klein gewordene Headquarter der Octapharma AG von Lachen nach Merlischachen verlegt.»

In einem ersten Schritt werden damit rund 130 neue Arbeitsplätze im Bezirk Küssnacht geschaffen. Langfristig ist sogar ein weiterer Ausbau bis zu 250 Stellen vorgesehen. Für so viele Arbeitnehmende soll im künftigen Firmensitz in Merlischachen Platz geschaffen werden. Das ist gut machbar, denn die Liegenschaft befindet sich in der Gewerbezone und könnte deshalb voluminöser als heute überbaut werden. Über konkrete Überbauungspläne für die Liegenschaft Grossmatt als Firmenhauptquartier war am Donnerstag allerdings noch nichts in Erfahrung zu bringen.

Lachen verliert grossen Steuerzahler

Damit schnappt die Region Innerschwyz dem äusseren Kantonsteil nicht nur einen wichtigen Arbeitgeber weg. Lachen wird mit dem Wegzug der Octapharma wohl auch den grössten Steuerzahler verlieren. Der Bezirk Küssnacht dagegen kann sich ins Fäustchen lachen. Mit der Octapharma AG zieht nämlich ein international tätiger Pharmariese in den Bezirk Küssnacht. Die 1983 gegründete Firma beschäftigt heute weltweit rund 8300 Mitarbeiter. Sie erzielte 2018 einen Umsatz in der Höhe von rund zwei Milliarden Franken und einen Betriebsgewinn von 380 Millionen.

Octapharma gehört zu den weltweit grössten Herstellern von Humanproteinen, die aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien entwickelt und produziert werden.

Die in 115 Ländern tätige Firma deckt mit ihren Produkten drei Therapiebereiche ab: die Hämatologie, die Immuntherapie sowie die Intensiv- und Humanmedizin. Ihr Ziel gemäss Website: «Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu helfen beziehungsweise ihnen ein weitestgehend normales Leben zu ermöglichen.»

Urs Durrer, Leiter des Volkswirtschaftsamtes und damit Schwyzer Wirtschaftsförderer, freut sich gleich mehrfach: «Es ist superschön, dass die Firma Octapharma im Kanton Schwyz bleibt.» Sie habe etwas Neues gesucht, weil der Platz in Lachen zu klein wurde. «Sehr schön» findet es Durrer auch, dass die Firma dem Kanton Schwyz nicht nur erhalten bleibt. Der Werkplatz Schwyz werde auch langfristig noch stärker als bisher profitieren, weil mit dem Ausbau bis zu 250 Arbeitsplätzen fast eine Verdoppelung der Stellen anvisiert werde. Schliesslich freue es ihn ganz besonders, dass es gelungen sei, ein global tätiges Unternehmen in Innerschwyz anzusiedeln. Durrer: «Das ist ein sehr schönes Zeichen.»