Polizei Velodiebe aus Goldau am Bahnhof Zug festgenommen Zwei 17-Jährige sollen in Goldau Fahrräder aus einem Keller gestohlen haben. Sie konnten am Bahnhof Zug festgenommen werden.

Am Mittwochabend nach 22 Uhr meldete ein Hausbewohner aus Goldau der Kantonspolizei Schwyz, dass zwei unbekannte Männer zwei Fahrräder aus dem Keller entwendet hatten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeipatrouille beim Bahnhof in Goldau einen Verdächtigen feststellen, welcher mit einem Velo in einen Zug einstieg und wegfuhr.

Kurze Zeit später konnte die aufgebotene Zuger Polizei am Bahnhof Zug zwei 17-jährige Algerier festnehmen, welche beschuldigt werden, die zwei Fahrräder in Goldau entwendet zu haben. Die Kantonspolizei Schwyz untersucht, ob die zwei Festgenommenen für weitere Delikte in Frage kommen. (mha)