Pro Rigi ist für den Bau einer Gondelbahn nach Rigi-Kaltbad Der Verein Pro Rigi unterstützt die Rigi-Charta sowie neue Pläne für den Ersatz der Luftseilbahn. Zudem möchte er künftig Blumenwiesen gezielter pflegen. Patrick Kenel

Die Seilbahn Weggis – Rigi Kaltbad soll ersetzt werden. (Bild: Pius Amrein, 8. Januar 2019)

Der Vorstand des Vereins Pro Rigi unterstützt die Rigi-Charta, die auf das Jahr 2030 ausgerichtet ist. Die Stärkung der Rigi als Natur- und Landschaftsraum sei in den Statuten verankert. «Man hat sich im Dialog am runden Tisch gefunden», sagt Präsident Urs Galliker an der Generalversammlung vom vergangenen Samstag.

Pro Rigi unterstützt die Rigi-Bahnen auch bei der Suche nach einer bewilligungsfähigen Lösung für den Ersatz der Luftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad durch eine Gondelbahn. Ein Waldarbeiter rief an der Versammlung zu Wachsamkeit auf, doch gemäss anderen Wortmeldungen würde auch die Natur- und Heimatschutzkommission eingreifen, falls es zu Rodungen im Schutzwald käme. Für Urs Galliker gilt das Gleiche wie bei der Charta: «Man spricht miteinander.»

Mit drei neuen Tafeln am Blumenpfad zum Chänzeli und am Felsenweg möchte Pro Rigi des Weiteren für den Erhalt von Ameisenhaufen werben. Als Vertreterin des Blumenpfads wurde Luzia Winter in den Vorstand aufgenommen. Ihr Ehemann Christoph organisiert auf Rigi Kaltbad einen Anfängerkurs fürs Mähen mit der Sense sowie das Dengeln. Mit diesem traditionellen Handwerk könnte künftig eine Freiwilligengruppe die Wiesen am Blumenpfad ein- bis zweimal jährlich mähen. «So werden sich diese Grünflächen zu Lebensräumen entwickeln», hofft Winter.