Projekt für neue Badi in Brunnen liegt vor Das Familien- und Kinderstrandbad Hopfräben in Brunnen soll für rund 2,6 Millionen Franken neu gestaltet werden.

So sieht der Eingangsbereich im Siegerprojekt für den Neubau des Kinderstrandbads Hopfräben aus. (Visualisierung: Steiner Architektur GmbH)

(cc) Seit der Eröffnung im Jahr 1964 wurde die beliebte Badi nie umfassend saniert, umgebaut oder modernisiert. Sie genüge in verschiedener Hinsicht nicht mehr den Ansprüchen an ein neuzeitliches familien- und kinderfreundliches Strandbad, hielt der Gemeinderat gestern bei der Präsentation der Ergebnisse eines Studienauftrags fest, das die Steiner Architektur GmbH, Brunnen, und die Kündig Baumschulen AG, Ibach, mit ihrem Projekt «Seerose» für sich entschieden hatten.

«Das Strandbad ist unbestritten in die Jahre gekommen, deswegen wollen wir jetzt mehr als nur ein Facelifting machen, nämlich eine richtige Neugestaltung», betonte Gemeindepräsidentin Irène May. Nun gehe es an die Detailplanung. Der Plan ist, dass der Gemeinde­rat an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember das definitive Sachgeschäft präsentiert, der Ingenbohler Souverän am 9. Februar 2020 darüber abstimmt und im Herbst 2020 mit dem Bau begonnen wird. Die Eröffnung des neuen Kinderstrandbades ist dann per Frühjahr 2021 vorgesehen.