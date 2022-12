Radsport Tour de Suisse in Brunnen – ein Velofest für 3000 Radsportfans Am Mittwoch wird bei der Zielankunft der Tour de Suisse in Brunnen einiges los sein. Auch Radprofis können hautnah erlebt werden.

Exklusiv für Abonnenten

Der Tour Tross der Schweizer Landesrundfahrt kommt nach Brunnen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / keystone-sda.ch

«Wir werden eine Grossleinwand am See haben. Die Tour saust bei uns nicht einfach durch den Ort. Hier wird es ein richtiges Velofest geben», schwärmt Urs Durrer, OK-Präsident der Etappenankunft der Tour de Suisse in Brunnen. Das ganze Radsportereignis werde die Besucherinnen und Besucher für mindestens zweieinhalb Stunden fesseln, danach könne gefestet werden, verspricht Urs Durrer.

So wird es in Brunnen keine der «üblichen» Tour-de-Suisse-Durchfahrten geben, wo die Weltstars des Radsports bloss mit hoher Geschwindigkeit durchs Dorf fegen. Dort kann auch alles live auf einer Grossleinwand mitverfolgt werden, wenn der Tross nochmals um die Rigi saust, sich nach Sattel hochkämpft, nach Schwyz hinunterbraust und dann in einem fulminanten Spurt wieder in Brunnen eintrifft, diesmal zur definitiven Ankunft auf der Zielgeraden.

«Dafür haben wir alles gerüstet, damit es ein Erlebnis wird, die Radprofis und den ganzen Tour-Tross zu geniessen»,

erklärt Urs Durrer gegenüber dem Boten der Urschweiz. Der Mittelpunkt des Festes ist nicht alleine auf der Zielgeraden in der Gersauerstrasse. Vielmehr spielt sich das Velofest am See und am Waldstätterquai ab.

DIe 4. Etappe der Tour de Suisse führt von Grenchen nach Brunnen, mit einer Zusatzschlaufe rund um die Rigi. Grafik: Antonia Roggenmoser

Früh genug anreisen ist wichtig

In Brunnen erwartet das OK zwischen 2000 und 3000 Fans, welche die Tour de Suisse erleben wollen. Die Etappenankunft liegt für Brunnen ideal, da am Donnerstag Feiertag ist und man genügend Zeit hat, am Fest teilzunehmen. «Die Wetterprognosen sind gut. Einem Fest unter freiem Himmel steht nichts im Wege. Man sollte aber früh genug anreisen, am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Velo. Es hat aber auch ausgeschilderte Parkplätze. Eine Stunde vor der ersten Zieldurchfahrt sollte man in Brunnen sein, um alles geniessen zu können», so der OKP.

Das Peloton wird nach 17 Uhr in Brunnen erwartet.

Ein Selfie mit den Profis

Livemusik, Radsportler hautnah beim Interview beim Seehotel Waldstätterhof und vieles mehr gibt es zu geniessen.

«Ich bin überzeugt, dass es auch zum einen oder anderen Selfie mit den Radprofis reicht», verspricht Urs Durrer.

Die 4. Etappe der Tour de Suisse führt von Grenchen ins Emmental und von dort via Luzerner Hinterland bis nach Brunnen. Dabei müssen die Radprofis nicht nur den Aufstieg über den Sattel meistern, sondern in einer Zusatzrunde auch die «Königin der Berge», die Rigi, umrunden. Da haben es die Fans des Zweiradsportes wesentlich einfacher. Sie können das Radsportereignis mit dem E-Bike besuchen.

«Damit der Strom dann wieder bis nach Hause reicht, haben wir in Brunnen Ladestationen eingerichtet, damit man nach dem Velofest wieder bequem zurück­- kommt», so Urs Durrer. Das ist auch gut so, denn es wird einiges los sein, und Teile der Strassen werden sporadisch gesperrt.

«Möchten zeigen, wie schön die Region ist»

Die Landschaft der Erlebnisregion Mythen den Radsportfans aus aller Welt im besten Licht zu präsentieren, ist das Hauptziel der Organisatoren. «Wir möchten durch die TV-Bilder allen zeigen, wie schön die Region ist», sagt auch Kurt Betschart, Geschäftsführer der Erlebnisregion Mythen. Der ehemalige Radprofi war selbst technischer Tour-Direktor und weiss, dass es ein erlebnisreiches Fest werden wird. Dadurch sollen noch mehr Menschen Ferien oder einen Tagesausflug in der Region machen.

In Brunnen werde es aber nicht einfach ein Festzelt für die Fans geben. «Wir wollen die Restaurants in Brunnen mit unserem Anlass unterstützen. Sie verpflegen am wunderschönen Seeufer die Fans. Wir sorgen für das Rahmenprogramm, und das ist alles bis ins Detail aufgegleist», verspricht Urs Durrer einen Tag vor dem Grossereignis in Brunnen. Eine Bühne mit Livemusik und zwei Festplätze laden dazu ein.