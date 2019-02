Rauchentwicklung in einer Rösterei in Einsiedeln Am Montagmorgen musste die Feuerwehr ausrücken. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

(pd/rem)

Am Montagmorgen musste die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln um 9.30 Uhr in einen Produktionsbetrieb an der Schnabelsbergstrasse in Einsiedeln ausrücken. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, war es in einer Rösterei zu einem Feuer mit Rauchentwicklung gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits wieder erloschen und der Einsatz beschränkte sich auf das Lüften des Betriebs. Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln stand mit 25 Personen im Einsatz.