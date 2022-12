Rickenbach Brandalarm bei der Rotenfluebahn – Feuerwehr rückte aus Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz war am Donnerstagmorgen alarmmässig bei der Talstation der Rotenfluebahn im Einsatz. Die Rede war von Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr rückte vor 6 Uhr aus. Bild: Geri Holdener

Nachdem ein automatischer Brandmelder bei der Talstation an der Rickenbachstrasse angegeben hatte, wurde am Donnerstagmorgen vor 6 Uhr die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz alarmiert. Vor Ort gab es auch eine Meldung wegen möglicher Rauchentwicklung, offenes Feuer war jedoch nicht sichtbar.

Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz beendet, die verlegten Schläuche und der bereitgestellte Lüfter konnten weggeräumt werden. Wie schon im Vorfeld bekannt war, ist die Rotenfluebahn am Donnerstag und Freitag nicht in Betrieb. Es stehen Revisionsarbeiten an.