Rigi Kulm Gleitschirmpilot stürzt kurz nach dem Start ab Kurz nach dem Start ist am Sonntag nach dem Mittag auf Rigi Kulm ein Gleitschirmpilot verunfallt.

Am Sonntagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, verunfallte ein Gleitschirmflieger auf der Rigi Kulm kurz nach dem Start. Der 35-Jährige geriet aus bislang ungeklärten Gründen kurz nach dem Start in Not und stürzte ab. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen und wurde von der Rega in eine Klinik geflogen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Sonntagabend heisst. (gh)