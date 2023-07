Rothenthurm/ Schindellegi 263 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs im 80er – darunter zwei mit 130 km/h Während rund vier Stunden führte die Schwyzer Polizei am Samstag auf der H8 Geschwindigkeitskontrollen durch. Von 2000 gemessenen Fahrzeugen waren 263 zu schnell. Einer war mit Tempo 132 unterwegs.

Am Samstag führte die Kantonspolizei Schwyz von 8.15 bis 9.45 Uhr auf der Hauptstrasse H8 in Rothenthurm und von 10.15 bis 12.30 Uhr auf der Einsiedlerstrasse H8 in Schindellegi Geschwindigkeitskontrollen durch. Von den knapp 2000 kontrollierten Fahrzeugen waren 263 zu schnell unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Schwyz. «Elf Fahrzeuglenker erhalten eine Anzeige.»

In Schindellegi wurde eine Person mit 132 km/h registriert, erlaubt wären jedoch 80 km/h. Und in Rothenthurm war der Schnellste mit 129 km/h unterwegs, erlaubt wären ebenfalls 80 km/h.

