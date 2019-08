Rothenthurm: Velofahrerin bei Kollision mit einem Lieferwagen verletzt Eine Velofahrerin ist auf der Hauptstrasse in Rothenthurm von einem Lieferwagen angefahren worden. Die 66-Jährige kam zu Sturz und musste vom Rettungsdienst in Spitalplflege gebracht werden.

(zim/pd) Am Freitagmorgen, 9. August, kurz nach 8 Uhr, wurde eine Velofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Rothenthurm verletzt. Die 66-jährige Lenkerin fuhr auf der Hauptstrasse in Rothenthurm, als vor ihr ein Lieferwagen von rechts her in die Strasse einbog. Bei der Kollision und dem anschliessenden Sturz erlitt die Velofahrerin laut Meldung der Kantonspolizei Schwyz mittelschwere Verletzungen. Die Verunfallte wurde vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht.