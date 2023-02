Schwyz Zwei Verletzte nach Frontalkollision zwischen Sattel und Steinen Auf der Strecke zwischen Sattel und Steinen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrer von zwei Autos mussten hospitalisiert werden, die Rossbergstrasse war drei Stunden gesperrt.

Am Donnerstag, kurz nach 7 Uhr, überholte laut Angaben der Kantonspolizei Schwyz ein von Sattel nach Goldau fahrender Autolenker auf der Rossbergstrasse zwischen Ecce Homo und Steinen ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dabei verlor der 19-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Dieser wurde durch den Aufprall von der Strasse in den steil abfallenden Hang gestossen und kam in einem Waldstück zum Stillstand. Dabei legte das Fahrzeug den Maschendrahtzaun am Strassenrand um.

Beim Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Bild: Geri Holdener

«Beide Autofahrer konnten ihr Fahrzeug selbständig verlassen», so die Kantonspolizei. Sie wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst Schwyz hospitalisiert. Aufgrund des Unfalls musste die Rossbergstrasse während rund drei Stunden gesperrt werden. Der Unfall passierte an einer unübersichtlichen Stelle. Die verunreinigte Strasse musste durch den Strassenunterhaltsdienst gereinigt werden.