Sattel Velofahrer schlägt Scheibe eines Linienbusses ein – Polizei sucht Zeugen Ein unbekannter Mann hat am Sonntag mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen. Die vier Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Ein unbekannter Mann hat das Fenster eines Linienbusses eingeschlagen. Bild: Schwyzer Kantonspolizei

Um 12.25 Uhr stieg am Sonntagmittag ein unbekannter Velofahrer in einen Linienbus bei der Bushaltestelle Krone in Sattel und beschimpfte den Chauffeur. Anschliessend verliess er den Bus, ergriff einen Stein und schlug damit ein Fenster des Fahrzeugs ein. Der Mann entfernte sich darauf in unbekannte Richtung.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder, welche sich als Fahrgäste im Linienbus befanden, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz auf mehrere tausend Franken.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Bild: Schwyzer Kantonspolizei

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Unbekannter Mann, 18 - 25 Jahre alt, zirka 175 cm gross, schlanke Statur, 3-Tage-Bart. Er trug einen weissen Helm, schwarze, kurze Fahrradhosen sowie ein unbekanntes Kurzarmtrikot und war mit einem orangen Rennrad unterwegs. (pd/flu)

Die Kantonspolizei Schwyz bittet Personen, die Angaben zum unbekannten Radfahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 041 819 29 29 zu melden.