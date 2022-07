Schindellegi Fussgängerin und Hund von Auto angefahren und verletzt Eine 55-jährige Frau wurde auf dem Fussgängerstreifen angefahren. Auch ihr Hund wurde durch den Autofahrer erfasst und verletzt.

Dieses Auto erfasste die Frau und den Hund Bild: pd

Am Mittwoch, wurde eine Fussgängerin bei einem Unfall auf der Pfäffikonerstrasse in Schindellegi verletzt. Die 55-Jährige überquerte kurz nach 18 Uhr die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Dort wurden sie und ihr Hund von einem 77-jährigen Autofahrer angefahren. Die Alpine Air Ambulance flog die verunfallte Frau nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine ausserkantonale Klinik.

Wie die Kantonspolizei Schwyz schreibt, erlitten die Frau und ihr Hund gemäss ersten Erkenntnissen eher leichte Verletzungen. Der 77- jährige Fahrer und sein Mitfahrer blieben unverletzt. (sfr)