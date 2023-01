Schlagersängerin Beatrice Egli ist frisch verliebt in deutschen Politiker Das Liebesleben von Schlagersängerin Beatrice Egli aus Lachen SZ macht derzeit in Deutschland Schlagzeilen. Grund: Sie liebt einen SPD-Politiker mit Beziehungen zum Präsidenten der Türkei.

Beatrice Egli soll auf Wolke Sieben schweben und die rosarote Brille anhaben: Frisch verliebt! Bild: Joerg Carstensen/dpa

«Schlagerstar Beatrice Egli – vergeben an Erdogan-Politiker!»: So lautet die Schlagzeile auf «Bild.de». Gemäss Information des Nachrichtenportals habe «der deutsch-türkische Politiker Mustafa Erkan (38) das Herz von Egli erobert». Passiert sei es «ganz überraschend vor ein paar Monaten», in seinem Umfeld rede man bereits offen über das junge Liebesglück. Und weiter berichtet Bild: «Er folgt ihr auf Instagram.»

Mustafa Erkan in Berlin. Bild: Instagram

Mustafa Erkan ist in Deutschland bekannt als Politiker. Von 2013 bis 2017 war er für die SPD im Niedersächsischen Landtag. Anschliessend wurde er gemäss Informationen des Berichtes Berater für das Aussenministerium des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Erkan sei auch Mitglied von Erdogans Partei AKP.

Hier posiert Erkan mit seinem Idol Gerhard Schröder. Bild: Instagram

Erkan sei zudem ein Fan des früheren deutschen Kanzlers Gerhard Schröder (SPD). «Andere hatten Poster von Sportlern und Musikern an der Wand, ich mit 13 oder 14 eines von Schröder», zitiert die «Bild» Erkan aus einem Interview, das dieser 2020 gegeben hat.

Auch RTL News berichtete über die neue Liebe von Beatrice Egli und Mustafa Erkan. Dort wird berichtet, was ihm privat wichtig sei. Die Natur, das Reisen, der Fussball. Er ist auch Fan von Hannover 96. Sein Motto laute: «Bleib fit und bleib gesund.» Und RTL schreibt weiter, wie der Hund von Erkan heisst: Schröder. (mme)