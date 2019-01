Schneefall führt zu zahlreichen Vekhrsunfällen auf Schwyzer Strassen Der Schneefall bis in die Niederungen führte zu mehr als einem Dutzend Verkehrsunfällen im Kanton Schwyz. Bei zwei Frontalkollisionen verletzten sich vier Personen.

Schneebedeckte Strassen führten im Kanton Schwyz zu mehr als einem Dutzend Verkehrsunfällen. (Bild: Kapo Schwyz)

Die Unfälle ereigneten sich allesamt am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Als Unfallgrund steht das Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die winterlichen Strassenverhältnisse im Vordergrund.

Um 15:30 Uhr verlor eine Autofahrerin auf der Gotthardstrasse zwischen Goldau und Lauerz auf schneebedeckter Fahrbahn die Herrschaft über ihr Auto und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei verletzte sich die 21-jährige Lenkerin und musste durch den Rettungsdienst Schwyz ins Spital überführt werden.

Rund zwei Stunden später ereignete sich auf der winterlichen Seestrasse zwischen Lauerz und Seewen eine weitere, heftige Frontalkollision zwischen einem schleudernden Auto und einem Lieferwagen. Der 36-jährige Autolenker und die beiden 74-jährigen Insassen des Lieferwagens mussten durch den Rettungsdienst Schwyz medizinisch betreut und ins Spital transportiert werden. Dafür standen drei Sanitätsfahrzeuge vom Rettungsdienst Schwyz mit fünf Rettungskräften im Einsatz. Die Seestrasse musste für die Bergung rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Für Sperrung und Umleitung der Seestrasse standen 15 Feuerwehrleute der Feuerwehr Lauerz im Einsatz.

Bei den weiteren Unfällen handelt es sich laut Polizeiangaben um Selbstkollisionen ohne verletzte Personen. (pd/zim)