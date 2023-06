Schneemangel Sattel-Hochstuckli stellt Skilifte ab – folgen bald weitere Schliessungen? Das Schwyzer Skigebiet Sattel-Hochstuckli will im Winter künftig mehr auf Aktivitäten setzen, die auch ohne Schnee ausgeübt werden können. Wie reagieren andere tiefgelegene Skigebiete?

Die Zeit der beiden Skilifte Bärenfang und Hochstuckli ist zu Ende - sie werden in Zukunft nicht mehr betrieben. Stattdessen wollen sich die Verantwortlichen des Skigebiets Sattel-Hochstuckli auf das Wintersportgebiet Mostelberg-Engelstock fokussieren.

Dieser Entscheid schmerzt den Präsidenten des Vereins Skilift Seebodenalp, Werner Hartmann: «Das tut mir weh und ist schade. Sattel-Hochstuckli ist ein wunderschönes kleineres Skigebiet. Da habe ich Skifahren gelernt.» Überrascht ist Hartmann jedoch nicht, wie er gegenüber Tele1 erklärt. Schliesslich wisse er als Präsident des Vereins Skilift Seebodenalp aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, eine Wintersaison in einem tiefgelegenen Gebiet zu planen.

Sattel Hochstuckli: Die beiden Skilifte Bärenfang und Hochstuckli werden in Zukunft nicht mehr betrieben. Bild: Remo Inderbitzin

Kein Betrieb wegen Schneemangel

Zur Erinnerung: Das Skigebiet Sattel-Hochstuckli liegt auf nicht einmal 1600 Meter über Meer. Jenes auf der Seebodenalp unterhalb der Rigi sogar 400 Meter tiefer. Das hatte zur Folge, dass sie ihren Skilift in der abgelaufenen Wintersaison wegen Schneemangels keinen einzigen Tag in Betrieb nehmen konnten. Trotzdem ist für Werner Hartmann klar:

«Derzeit ist eine Schliessung unseres Skilifts kein Thema.»

Der Grund: Anders als im Skigebiet Sattel-Hochstuckli wird der Skilift auf der Seebodenalp in Fronarbeit betrieben. Das heisst, es gibt keine Fixkosten für Löhne der Mitarbeitenden, wie dies etwa in Sattel der Fall ist.

Die Ausgaben für die obligatorische Lift- und Pistenkontrolle oder das Einlösen des Pistenfahrzeugs würden sich pro Saison auf schätzungsweise 5000 bis 8000 Franken belaufen, sagt Hartmann. «Diese Ausgaben können wir gut verkraften und durch unsere Vereinsbeiträge decken. Wir sind schuldenfrei.» Daher soll der Skilift auf der Seebodenalp trotz unsicherer Zukunft nicht abgebaut werden.

Auch im Obwaldner Skigebiet Mörlialp (1800 m ü. M.) tönt es auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 ähnlich. Eine Schliessung von Liftanlagen stehe derzeit nicht im Raum. «Unser Skigebiet liegt in einer Gegend, in der zu Beginn des Winters kaum die Sonne scheint. Daher genügt bereits wenig Schnee, um die Lifte im oberen Teil in Betrieb nehmen zu können», sagt der Verwaltungsratspräsident der Skilifte Mörlialp AG, André Strasser.

Anders zeichnet sich die Lage im unteren Teil des Skigebiets. Dort setzen die Verantwortlichen seit längerem auf künstliche Beschneiung. «Im abgelaufenen Winter hat das nicht so gut geklappt. Doch grundsätzlich fahren wir damit recht gut. Daher wollen wir so weiterfahren wie bisher», erklärt Strasser.

Allerdings hinkt der Vergleich zwischen dem Beispiel Mörlialp und dem Skigebiet Sattel-Hochstuckli. Denn in Giswil wird nur auf Wintersport gesetzt, einen Sommerbetrieb gibt es gar nicht. «Der Aufbau von Sommeraktivitäten, die eine entsprechende Wertschöpfung generieren, ist bei uns nicht möglich», teilt Strasser mit. Daher bleibe nur die Möglichkeit, auf gute Winter zu hoffen.

Skifahren für alle ermöglichen

Obschon der Klimawandel auch André Strasser beschäftigt, ist es sein erklärtes Ziel, das Skigebiet Mörlialp noch lange weiterzubetreiben – nicht zuletzt auch für die einheimische Bevölkerung. So haben die Verantwortlichen haben kürzlich einen 10-Jahresplan verabschiedet, der bis ins Jahr 2030 reicht. «Wir fokussieren uns vor allem auf Familien mit einem tiefen Einkommen. Und das ist sehr gefragt. Viele Kinder lernen bei uns Skifahren.»

Das Skifahren auch für Geringverdiener zu ermöglichen, liegt dem wintersportbegeisterten Werner Hartmann von der Seebodenalp am Herzen. «Kleine und günstige Skigebiete sind sehr wichtig, um für Ski-Nachwuchs zu sorgen», sagt er. Wenn diese reihenweise verschwinden, würde künftig wohl kaum noch jemand Skifahren lernen. Und genau das gelte es zu verhindern – trotz Klimawandel und Schneemangel. (luz)