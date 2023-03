Video: Tele1

Schneemangel «Wir hatten nur sechs Tage Betrieb» – Skigebiet Rigi muss schliessen Kein Schnee, keine Skifahrer, keine Zukunft? Skigebiete unter 2000 Meter hatten diesen Winter kaum Schnee. Deshalb ist die Wintersaison dieses Jahr für viele früher fertig als geplant. Dies gilt besonders für kleine Skigebiete wie das auf der Rigi.

Es ist viel los, heute in Vitznau, am Fusse der Rigi. Auch wenn das Skigebiet seit zwei Wochen endgültig zu ist. Es war eine sehr kurze Ski-Saison für die Rigi in diesem Winter. «Grundsätzlich ist es schon schöner, wenn wir viel Schnee haben, vom Dezember bis zum März. Das war in diesem Jahr nicht der Fall. Wir hatten nur sechs Tage Skibetrieb.» Das sagt Rigi-Bahnen-CEO Frédéric Füssenich gegenüber PilatusToday.

Die stillgelegten Skilifte schmerzen zwar das Skifahrer-Herz, aber nicht das Portemonnaie der Rigi. Der Skifahrer-Anteil der Rigi sei mit 10 Prozent aller Touristen sehr gering. Viele kämen einfach, um den Berg zu geniessen. Es sei viel schwieriger, mit den heftigen Schwankungen umzugehen. In den vergangenen Jahren liefen die Skilifte teilweise rund 100 Tage oder fast gar nie. Das bedingt viel Flexibilität und Umdenken.

«Wir beschneien die Pisten nicht künstlich und werden das auch in Zukunft nicht tun. Wir wollen aber auch investieren in perfekte Winterwanderwege und in Schneeschuhwanderungen. Das ist auch möglich bei wenig Schnee.» Eine kurze Umfrage bei den Rigi-Besteigern am Montag führte zutage, dass das gut bei ihnen ankomme. Sie würden ohnehin nicht Skifahren auf der Rigi. Und obwohl es in dieser Woche noch einmal schneien soll, bleiben die Skipisten auf der Rigi geschlossen.