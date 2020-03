Schübelbach: 67-Jähriger prallt mit Auto in Hausmauer und stirbt In Schübelbach kam ein Autolenker von der Kantonsstrasse ab und prallte in eine Hausmauer. Der 67-jährige Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Das komplett zerstörte Auto des verstorbenen Lenkers. Bild: Kantonspolizei Schwyz (Schübelbach, 31. März 2020)

(zim) Am Dienstag, 31. März, ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Kantonsstrasse in Schübelbach ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer, der in Richtung Siebnen fuhr, kam laut Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz aus bisher ungeklärten Gründen von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einer Hausmauer.

Der Autofahrer, der alleine unterwegs war, verstarb gemäss Polizeiangaben noch auf der Unfallstelle. Die Unfallursache ist nicht bekannt.