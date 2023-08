Schübelbach Beim Grillieren fing ein Gasgrill Feuer Glück im Unglück bei einem Grillbrand im äusseren Kantonsteil von Schwyz. Ein Nachbar verhinderte Schlimmeres. Der Grill war rasch gelöscht.

Die Feuerwehr beim Löschen des Brandes. Bild: Kapo Schwyz

Am Samstag musste die Feuerwehr Schübelbach kurz nach 12 Uhr an die Stockbergstrasse in Siebnen ausrücken. Die Schwyzer Polizei teilt mit: «Ein Hausbewohner wollte mit seinem Gasgrill grillieren, als er plötzlich ein Feuer beim Grill bemerkte.»

Ein Nachbar kühlte bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Gasflasche mit Wasser aus einem Schlauch und verhinderte so Schlimmeres. Die Feuerwehr konnte das Feuer anschliessend rasch löschen. Durch den Brand wurde der Gasgrill zerstört. Als Brandursache steht laut Angaben der Kapo Schwyz ein technischer Defekt im Vordergrund.