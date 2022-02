Schwarzenberg FDP nominiert neuen Gemeindepräsidenten Für den per Ende August zurücktretenden Gemeindepräsidenten Marcel Gigon hat die FDP Schwarzenberg einen Nachfolger nominiert. Es handelt sich um den 50-jährigen Markus Stofer.

Markus Stofer Bild: PD

Laut einer Mitteilung ist der gebürtige Schwarzenberger als Leiter Administration in einem KMU tätig. Die Ersatzwahl findet am 15. Mai 2022 statt, sofern keine stille Wahl erfolgt. Zudem wurde Lorena Marsura in stiller Wahl als Kirchenratspräsidentin Schwarzenberg gewählt. (rbi)