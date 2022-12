Schweizergarde Kanton Schwyz zur Audienz beim Papst geladen – als Dank für die Beiträge an den Neubau der Kaserne Landesstatthalter Michael Stähli wird im Januar als Vertreter des Kantons Schwyz nach Rom reisen. Eingeladen sind alle Kantone, die für die neue Kaserne spenden.

Kaum wird er ins neue Jahr gestartet sein, steht für Kulturdirektor Michael Stähli ein Highlight an. Er wird auf Einladung der Kasernenstiftung der Schweizergarde als offizieller Vertreter aus Schwyz nach Rom reisen. Grund: Der Kanton Schwyz beteiligt sich an der Erneuerung der Schweizergarde-Unterkunft. Im Gegensatz etwa zu Luzern, wo eine Spende vom Volk nach einem Referendum abgelehnt worden ist, zahlt der Kanton Schwyz 162'000 Franken an das Projekt der Schweizergarde. Der Betrag stammt aus dem Lotteriefonds. Als Dank nun also diese Einladung.

Auf dem Programm stehen die Besichtigung der Kaserne und des Apostolischen Palasts sowie eine Audienz bei Papst Franziskus. Regierungsrat Stähli wird in Begleitung seiner Frau reisen. «Ich freue mich auf diesen besonderen Anlass. Als Kulturdirektor setze ich mich für die Pflege und die Erhaltung des kulturellen respektive historischen Erbes des Kantons Schwyz ein. Die Päpstliche Schweizergarde ist im Kanton Schwyz seit über 500 Jahren fest verankert. Sie besitzt weltweit einen hohen Bekanntheitsgrad, und die Gardisten sind wichtige Botschafter der Schweiz und somit auch des Kantons Schwyz», führt Stähli aus. Er betont zudem: «Dutzende von Schwyzern haben – bis heute – in der Päpstlichen Schweizergarde Dienst geleistet. Dieses wichtige Engagement will ich würdigen.» Und betreffend Kosten erklärt er auf Anfrage: «Für die Reise- und Unterbringungskosten komme ich selber auf.»