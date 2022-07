Schweizermeister Ein Schwyzer spielt am besten Schach Der Ausserschwyzer Fabian Bänziger spielte an den Schweizer Einzelmeisterschaften im Schach souverän. Er war nicht zu schlagen. Gold geht somit in den Kanton Schwyz.

Fabian Bänziger (links) spielte gegen Adrian Gschnitzer in der Schlussrunde Remis. Bild: Markus Angst

Der 20-jährige Pfäffiker sicherte sich in den Schweizer Einzelmeisterschaften in Samnaun nicht nur den Titel als Schweizer Meister, sondern auch als bester U20-Spieler auch den Junioren-Titel. Er totalisierte als einziger der 68 Teilnehmer sieben Punkte aus neun Runden. Er spielte in der Schlussrunde gegen den (nicht-titelberechtigten) Deutschen Adrian Gschnitzer nach nur 21 Zügen Remis.

Bei den Damen verteidigte die 22-jährige Lena Georgescu den Titel erfolgreich. Sie totalisierte im Nationalturnier mit sechs Punkten und holte Gold vor der ebenfalls überragend spielenden Juniorin Veronika Kostina aus Neuenburg.

Schweizer Seniorenmeister wurde der Frauenfelder Bruno Zülle. Er totalisierte mit 5.5 Punkten – vor Roman Schmucki aus Gossau SG und Heinz Wirz aus Birsfelden.