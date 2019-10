Schwer verletzt: Traktor überrollt junge Frau in Brunnen In Brunnen hat ein Traktorfahrer eine junge Frau überfahren. Diese hat sich beim Unfall schwer verletzt.

(stp) Am Donnerstag wurde eine 17-Jährige um 15.15 Uhr bei einem Unfall in Brunnen schwer verletzt. Das geht aus einer Mitteilung des Kantons Schwyz am Freitag hervor.

Die Jugendliche ging der Zubringerstrasse vom Kloster in Richtung Schulstrasse entlang. Ein 49-jähriger Traktorfahrer, der angehalten hatte, fuhr mit seinem Traktor los. Der Traktorfahrer erfasste dabei die junge Frau mit dem Anhänger und überrollte sie. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte ein Helikopter der Rega die Verunfallte in eine Spezialklinik.