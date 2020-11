Schwerpunktkontrollen bei Tiertransporten – Vorschriften wurden gut eingehalten Am Dienstag hat die Luzerner Polizei in der Region Willisau insgesamt 21 Fahrzeugkombinationen mit Tiertransporten kontrolliert. Die Tierschutzbestimmungen bei den kontrollierten Transporten wurden gut eingehalten. Ein Fahrzeuglenker wird verzeigt, ansonsten gab es keine Beanstandungen.

Die Polizei stellte fest, dass die Tierschutzbestimmungen gut eingehalten wurden. Bild: Luzerner Polizei

(pw) In der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr führte die Luzerner Polizei am Dienstag Schwerpunktkontrollen im Bereich von Tiertransporten durch. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurden in der Region Willisau insgesamt sieben Lastwagen, zwölf Lieferwagen und zwei Personenwagen mit Anhänger zur Kontrolle gezogen.

Es wurde festgestellt, dass die Tierschutzbestimmungen gut eingehalten wurden. Ein Fahrzeuglenker wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt, da bei seinem Transport von einer Kuh das entsprechende Abschlussgitter fehlte. Die kontrollierten Tiertransporte hatten Kühe, Kälber, Schweine und Ziegen geladen