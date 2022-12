Schwyz 15-Jährige stürzt mit Fahrzeug in Bachbett – Feuerwehr muss Ölsperre errichten Am Samstag stürzte eine junge Lenkerin mit ihrem landwirtschaftlichen Motorkarren einen Abhang hinunter und landete in einem Bach. Sie wurde leicht verletzt.

Bild: Kantonspolizei Schwz

Am Samstagnachmittag, kurz vor drei Uhr, verunfallte eine 15-jährige Jugendliche mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug im Gebiet Pelzhalten in Schwyz. Sie war auf einer Privatstrasse talwärts unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der schneebedeckten Strasse abkam und einen rund 60 Meter langen Abhang hinunterrutschte. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung. Das Fahrzeug stürzte am Ende des Abhangs über eine Stützmauer in das Bachbett des Pelzhaltenbachs.

Bild: Kantonspolizei Schwz

Mit der Hilfe einer Drittperson konnte die Lenkerin das Fahrzeug mit leichten Verletzungen verlassen. Wegen auslaufender Flüssigkeit wurde die Stützpunktfeuerwehr Schwyz sowie das Amt für Umwelt und Energie aufgeboten. Mittels Ölsperre konnten die Einsatzkräfte ein Ausbreiten von Öl im Pelzhaltenbach verhindern. Für die Bergung des Unfallfahrzeuges standen ein Abschleppdienst, ein Forstunternehmen sowie die Stützpunktfeuerwehr Schwyz im Einsatz. (mha)