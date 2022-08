Tödlicher Unfall in Oberiberg: Berggänger stürzt 100 Meter in die Tiefe

Am Sonntag ist ein Berggänger in Oberiberg im Gebiet Schaflöcher abgestürzt. Der Verunfallte wurde von der Rega geborgen und in kritischem Zustand in eine Spezialklinik überführt. Der Mann aus dem Kanton Aargau ist am Montag im Spital verstorben.