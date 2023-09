Schwyz 5-G-Mobilfunkantenne in Seewen steht nichts mehr im Weg Das Bundesgericht lehnt eine Beschwerde gegen die Erweiterung der Mobilfunkantenne auf dem Swisscom-Gebäude ab.

Die bestehende Antenne auf dem Swisscom-Gebäude in Seewen soll leicht versetzt und mit einer Antennenebene ergänzt werden. Bild: Carol Mettler

Vor rund vier Jahren reichte die Swisscom ein Gesuch für die Erweiterung der bestehenden Mobilfunkanlage auf dem Gebäude an der Bahnhofstrasse 96 in Seewen ein. Der bereits bestehende Antennenmast soll bei gleichbleibender Höhe leicht versetzt und mit einer Antennenebene ergänzt werden. Es sind jeweils drei Antennen mit verschiedenen Frequenzbändern vorgesehen, die dann auch für die neue Mobilfunktechnologie 5G eingesetzt werden können.

Gegen das Baubewilligungsgesuch erhoben zwei Personen Einsprache – allerdings ohne Erfolg. Sowohl die Einsprache vor dem Gemeinderat als auch die Beschwerden vor dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht wurden abgewiesen, sodass die Beschwerdeführenden die Sache ans Bundesgericht weiterzogen. Aber auch dort hatten sie keinen Erfolg. Das Bundesgericht hat zuerst das Gesuch um aufschiebende Wirkung und dann auch die Beschwerde abgelehnt. Dies geht aus dem kürzlich veröffentlichten Urteil hervor.

Alle Argumente der Gegner drangen nicht durch

Die Beschwerdeführenden führten verschiedene Argumente gegen das Projekt auf: fehlende Vollzugsbestimmungen für die neuen Antennensysteme, ein fehlendes Qualitätssicherheitssystem, ein fehlendes Messverfahren sowie die gesundheitsschädigende Strahlung. Wie schon die Vorinstanzen hat auch das Bundesgericht alle diese Argumente als nicht durchdringend beurteilt. Die sogenannten «adaptiven Antennen» seien korrekterweise einer Worst-Case-Betrachtung unterzogen worden, womit auch bei voller Fokussierung der Strahlung auf einen Punkt die Grenzwerte eingehalten würden. Zudem habe das Bundesamt für Umwelt (Bafu) Empfehlungen an die Kantone gerichtet, die durchaus als Vollzugshilfen verglichen werden könnten. Was die Beschwerdeführenden vorbrachten, ist laut Bundesgericht «nicht geeignet, die Rechtsprechung und die damit in Einklang stehenden Ausführungen des Bafu infrage zu stellen». Das Bundesgericht habe zudem bereits in einem früheren Urteil festgestellt, dass es «keine genügenden Hinweise auf negative gesundheitliche Auswirkungen» zu erkennen gebe. Den unterlegenen Beschwerdeführenden wurden die Gerichtskosten von 4000 Franken auferlegt.