Corona Ab heute gibt es im Kanton Schwyz das Covid-Zertifikat ab Platz Wer die zweite Covid-19-Impfung erhält, kriegt im Kanton Schwyz ab sofort gleichzeitig das Zertifikat dazu. Wer bereits geimpft ist, muss sich weiter gedulden.

Beispielbild eines Covid-Zertifikats. Es enthält Personalien, einen Barcode und die Impfdaten. Zusätzlich gibt es eine App. Bild: Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Ab Montag werden Covid-Zertifikate direkt mit der zweiten Impfung abgegeben. Der Haken: Wer bereits länger vollständig geimpft ist, muss sich weiter gedulden. So heisst es auf der Website des Kantons Schwyz: «Personen, welche beide Impfdosen bereits vor dem 21. Juni 2021 erhalten haben, werden per SMS oder in Ausnahmefällen per Briefpost bis Ende Juni 2021 angeschrieben. Anschliessend können sie ihr Zertifikat elektronisch beantragen.»

Die Anleitung dazu stehe dann im entsprechenden SMS oder Brief. Glück für jene, die erst jetzt den zweiten Piks erhalten: Sie erhalten gleichzeitig mit der Impfung auch das Covid-Zertifikat von Arzt, Apotheke oder Impfzentrum.

Das Covid-Zertifikat gibts für Geimpfte, Getestete und Genesene

Das Covid-Zertifikat dokumentiert eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte Erkrankung oder ein negatives Testergebnis. Wer genesen ist, kann seines bereits seit dem 14. Juni online bestellen, wer einen negativen PCR-Test hat, dem wird das Zertifikat ebenfalls bereits jetzt zeitgleich ausgehändigt.