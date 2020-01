Schwyz: An der Herrengasse ist ein parkiertes Auto in Brand geraten Ein abgestelltes Auto hat in Schwyz am Freitagmorgen Feuer gefangen. Für die Brandermittler steht eine technische Ursache im Vordergrund.

An der Herrengasse steht ein Auto in Flammen. Bild: Kapo Schwyz, Schwyz, 24. Januar 2020

(zim) Ein Passant bemerkte am Freitagmorgen kurz vor 9.30 Uhr, dass aus einem an der Herrengasse in Schwyz abgestellten Auto Rauch dringt und er alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr Schwyz stand das Auto bereits in Flammen.

Die Feuerwehr konnte laut Mitteilung den Brand rasch löschen. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Herrengasse gesperrt und der Verkehr über die Zeughausgasse umgeleitet werden.

Die Kantonspolizei Schwyz hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wobei eine technische Ursache im Vordergrund steht.