Schwyz Auf Bahngleisen überfahrener Wolf aus Immensee identifiziert – ältere Schussverletzung entdeckt Ende März wurde in Immensee ein Wolf von einem Zug überfahren. Es handelt sich beim Tier um den jungen Wolfsrüden M205, der erstmals im Kanton Glarus nachgewiesen worden war.

Der junge Wolf war am 29. März von einem Zug erfasst worden. Bereits damals wurde vermutet, dass er zuvor drei Schafe in Immensee getötet hatte.

In der Nacht vor dem Unfall wurde der Wolf am Martinsweg in der Nähe der getöteten Tiere gesichtet. Video: Leserreporter

Nun bestätigt das Amt für Wald und Natur des Kantons Schwyz: «M205 war für die Schafrisse vom 18. März 2022 in Reichenburg, vom 24. März 2022 in Bonstetten/ZH und vom 29. März 2022 in Immensee verantwortlich.»

Der Wolf, der in Immensee vom Zug erfasst und getötet wurde. Bild: Jagdverwaltung / Bearbeitung rem

Bei der durch das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern (FIWI) durchgeführten pathologischen Untersuchung wurde eine ältere Schussverletzung am rechten Hinterlauf im Bereich des Beckens entdeckt.

Aufgrund dieses Befundes hat die Abteilung Jagd und Wildtiere Anzeige gegen Unbekannt erhoben. Die Jagdverwaltungen der umliegenden Kantone, sowie das BAFU wurden über diesen Schritt informiert. (zfo)