Schwyz Auto brennt am Engelstock oberhalb von Seewen aus Auf der Engelstockstrasse oberhalb von Seewen ist am Samstagnachmittag ein Personenwagen ein Raub der Flammen geworden.

Die Rauchsäule war weitherum zu sehen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Eine schwarze Rauchsäule stieg am Samstagnachmittag um 14.20 Uhr am Engelstock in die Höhe. Das Pikett der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz rückte alarmmässig aus. Angehörige der Kantonspolizei Schwyz kamen ebenfalls vor Ort.

Ein Wagen stand in Waldesnähe in Flammen. Wie die Kapo auf Anfrage des «Boten» erklärte, sei beim Vorfall niemand verletzt worden. Das Feuer war rasch unter Kontrolle und konnte sich nicht weiter ausbreiten. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen.