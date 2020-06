Schwyz baut sein neues Altersheim billiger als geplant

Der Bau des neuen Alterszentrums Rubiswil in Ibach hat weniger gekostet als geplant. Wie die Gemeinde Schwyz am Dienstag mitteilte, konnte das 2016 in Betrieb genommene Altersheim für 50,2 Millionen Franken realisiert werden. Der Kredit von 58 Millionen Franken wurde damit um 7,8 Millionen Franken unterschritten.