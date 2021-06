Schwyz Automotor brennt in Arth aus – Ursache noch unklar Wegen eines Fahrzeugbrandes im Gebiet Gribsch mussten am Samstagmittag die Feuerwehren der Gemeinde Arth und Steinberg ausrücken.

Am Samstag waren zwei Fahrzeuginsassen um 11:30 Uhr in ihrem Auto bergwärts auf der Gribschstrasse unterwegs. Nachdem sie im vorderen Fahrzeugbereich eine Rauchentwicklung bemerkten, hielten sie auf einem Parkplatz an. Daraufhin geriet der Motorraum in Brand, wie die Schwyzer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Personenwagen nach dem Brand. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Mithilfe eines Feuerlöschers und Wasser der nahe gelegenen Bergwirtschaft konnten die Beteiligten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach halten. Die Feuerwehr löschte dann den Brand vollständig. Wie die Schwyzer Polizei weiter schreibt, ist die Brandursache noch nicht klar und wird nun untersucht. (rad)