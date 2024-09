Schwyz Darum blühen die Cannabis-Plantagen Betreiber von illegalen Hanfanlagen installieren sich im Kanton Schwyz. Die Polizei schaut nicht tatenlos zu.

Exklusiv für Abonnenten

Bei diesem fabelhaften Blick auf die verträumte Hügellandschaft fühlte sich der Kosovare bestimmt wohl im Rothenthurmer Gewerbekomplex. Gut versteckt, hatte er hier vergangenes Jahr eine gross dimensionierte Hanf-Indooranlage aus dem Boden gestampft. In der hintersten Ecke im Obergeschoss richtete er diskret sechs Plantagen ein.

In dieser Halle in Rothenthurm stellte die Kantonspolizei Schwyz mehrere tausend Marihuanapflanzen sicher. Bild: Geri Holdener

Einer, der damals ganz in der Nähe gearbeitet hat, erinnert sich. «Von der Anlage hat man nie etwas mitbekommen. Manchmal lag ein bisschen Hanfduft in der Luft, das wars.» Im April 2022 kam die Polizei vorbei und stellte gut 6700 Marihuanapflanzen sicher. Das Beweismaterial aus der Halle schleppte man zu einem Container auf dem Parkplatz nebenan. Dieser steht heute noch dort.

Ein aufgerissenes Polizeisiegel an der Containertüre erinnert an die Razzia. Inzwischen wurde der kosovarische Hanfbauer rechtskräftig wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Busse, Verfahrenskosten und den amtlichen Verteidiger muss der 44-Jährige bezahlen – fast 14 000 Franken total.

Zur Entsorgung kam sogar der Güselwagen

Bereits im Juli 2021 hatten die Drogenfahnder der Schwyzer Polizei einen grösseren Ermittlungserfolg im beschaulichen Rothenthurm. In einem Produktionsbetrieb für legalen CBD-Hanf machte man eine Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass rund 1000 Pflanzen einen zu hohen THC-Gehalt hatten.

Der Betreiber, ein 60-jäh­riger Schweizer, war geständig. Im Dezember gleichen Jahres entdeckte die Kapo in Ried-Muotathal eine Indooranlage mit 7500 Hanfpflanzen. Auch hier war CBD-Hanf zusammen mit Drogenhanf angebaut worden. Die Polizei ermittelte 13 Männer und 2 Frauen aus der Schweiz, Kroatien, dem Ko­sovo und Italien. Die Delikt­summe bewegte sich denn auch im sechsstelligen Bereich.

Vor fünf Jahren hob die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit den Zürcher Kollegen eine grosse Hanf-Indoorplantage in ei­nem Industrieviertel in Unter­iberg aus. Für die Entsorgung der Pflanzen schickte man gleich einen Abfallwagen vorbei.

In einem benachbarten Betrieb war man total überrascht, als die Polizeiwagen der Kapo Zürich anrauschten. Ein Arbeiter erzählte dem «Boten» damals, schon fast erwartungs­gemäss: «Von aussen schien alles unauffällig.»

Razzia in drei Kantonen gleichzeitig

Die Razzia in Unteriberg war Teil einer koordinierten, interkantonalen Polizeiaktion. Drei Indooranlagen in Schwyz, Zürich und St. Gallen wurden gleichzeitig ausgehoben, alles in allem wurden 13 Standorte durchsucht. Fünf Schweizer und ein deutscher Staatsbürger wurden verhaftet, alle waren zwischen 30 und 38 Jahre alt. Die Polizei entsorgte mehr als 6000 Hanfpflanzen und technische Einrichtungen. Rund 50 000 Franken in bar wurden sichergestellt.

Wer steckt hinter den Plantagen? Es sind weder naturverbundene Hanfbauern noch zu spät geborene Hippies: Hinter den grossen Indooranlagen, die in unserer Region ausgehoben wurden, stecken gut organisierte Profis mit knallhartem Profitdenken. Die Plantagen werden bewusst abseits in Gewerbehallen eingerichtet. Hier sind die Mieten nied­riger. Dennoch braucht es Investitionen in sechsstelliger Höhe. Hanfpflänzchen wollen gepflegt werden, da braucht es Lüftungs- und Bewässerungsanlagen, Wärmelampen, Feuchtigkeitssensoren, Dünger und Sicherheitseinrichtungen. Die Stromkosten sind beträchtlich. «Wir müssen davon ausgehen, dass sich die eigentlichen Geldgeber oftmals im Hintergrund halten», sagt der Schwyzer Polizeisprecher Pascal Weber. Gefasst werden bei einer Razzia dann die Strohmänner, die als Betreiber auftreten. (gh)

Bereits 2016 hob man in Rothenthurm eine Anlage mit mehr als 4000 Pflanzen aus. Womit die Parallelen nicht mehr zu übersehen sind: Ab­gelegene Gewerbeviertel in den Innerschwyzer Bergen. Nicht nur wegen der günstigeren Miete. Weit weg vom Schuss gibt es auch weniger Anwohner, denen der einschlägige Duft in die Nase stechen könnte. Die Schwyzer Kriminalpolizei erhält dennoch regelmässig Tipps aus der Bevölkerung, wo illegal Hanf angebaut wird. Manchmal kontrolliert man auch bestehende, bewilligte Anlagen, welche kurzerhand die Produktion umgestellt und später Drogenhanf produziert haben.