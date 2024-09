Schwyz Das Stoosseeli wird für die Winteruniversiade heruntergekühlt Um Schneesicherheit im Dezember zu garantieren, weichen die Organisatoren auf ungewöhnliche Mittel aus.

Exklusiv für Abonnenten

Am Donnerstag hielt auf dem Stoos der Winter Einzug. Trotzdem muss der 25 000 Kubikmeter Wasser fassende See gekühlt werden. Bild: Franz Steinegger

«Die Verlegung der Rennen auf dem Stoos vom Januar auf den Dezember war eine grosse Herausforderung, was die Schneesicherheit anbelangt», erklärt OK-Präsident Peter Föhn. Man sei verschiedene Varianten durchgegangen. Schliesslich setzte sich jene durch, die Seetemperatur abzusenken.

Der Hintergrund: Zur Produktion von Kunstschnee müssen entweder sehr tiefe Aussentemperaturen herrschen – was nicht beeinflussbar ist. Oder das Ausgangsmaterial – Wasser – muss möglichst kalt sein.

Belüftung wird mit einer Kühlanlage ergänzt

Das künstliche Stoosseeli mit einem Inhalt von 25000 Kubikmetern wird vom Überlauf der Wasserversorgung Stoos gespiesen. Vor einem Monat, als man mit der Belüftung begann, hatte das Wasser eine Temperatur von 16 Grad. Die Lüftung wird dann eingeschaltet, wenn die Aussentemperatur tiefer ist als die Wassertemperatur. Damit wird das Wasser umgewälzt und gekühlt.

Neu wurde nun eine Kühlanlage installiert: Der Überlauf aus dem Reservoir Holibrig, der zwischen 3 und 11 Grad hat, fliesst nicht mehr direkt in den See, sondern wird zur Kühlanlage geleitet, auf 1 bis 3 Grad heruntergekühlt und gelangt danach in den See. Wenn der See voll ist, wird der Einlauf gekappt, und es wirkt ein geschlossener Kreislauf: Das Wasser wird dem See entnommen, gekühlt und an den See zurückgegeben.

Schnee wird auf Vorrat auf Depots gelagert

«Wir hatten bereits einen ersten Probelauf mit den Schneekanonen und dem gekühlten Wasser», erklärt Martin Langenegger bei der gestrigen Begehung. «Wenn es genügend kalt wird in der Nacht, werden wir mit der Produktion von Schnee beginnen.» Dieser wird jedoch nicht auf der Piste verteilt, sondern als Depot zu einem Haufen aufgeschichtet. Fällt der Pegel unter eine gewisse Marke, wird der See durch den Überlauf wieder aufgefüllt, sodass man auch für die Beschneiung der übrigen Pisten genügend Schnee produzieren kann.

Ist die Seekühlung nicht auch ein ökologischer Unsinn? «40 Prozent des von uns im Schlattli produzierten Stroms reicht für die Kühlung aus», kontert Langenegger den Einwand. Zudem ist geplant, die Anlage nachhaltig in Betrieb zu nehmen und in Zukunft umliegende Gebäude mit der aus der Kühlung entstehenden Abwärme zu heizen – vergleichbar mit einer Wasser-Wärmepumpe.

Martin Langenegger, Betriebsleiter der Stoosbahnen, im Technikraum beim See: Vorne die Pumpen für die Schneekanonen, hinten die Technik für die Kühlung. Bild: Franz Steinegger

Die Kühlanlage wird von der GF Energietechnik AG ausgeführt, einer Tochtergesellschaft der Gasser Heizung und Sanitär, Ibach. Die Anlage kostet rund 200000 Franken. Zwischen der Universiade und den Stoosbahnen wurde ein Kostenteiler vereinbart.

Gestern hielt auf dem Stoos der Winter Einzug. Trotzdem muss der 25000 Kubikmeter Wasser fassende See gekühlt werden.