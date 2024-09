Schwyz Endlich findet wieder ein traditioneller Slowup statt Am 15. Mai kann auf einer grosszügigen verkehrsfreien Rundstrecke im Schwyzer Talkessel und in Goldau gefahren werden.

Schön langsam und verkehrsfrei durch die Gegend bummeln und von den Attraktionen am Strassenrand profitieren: Das ist SlowUp Schwyz. Bild: PD

Die Vorbereitungen für den nächsten breitensportlichen Grossanlass sind angelaufen. Am Sonntag, 15. Mai, fällt der Startschuss zum 7. slowUp in der Region Schwyz. Dieser autofreie Bewegungstag findet turnusgemäss alle zwei Jahre statt. 2020 musste er coronabedingt abgesagt werden.

Letztes Jahr konnte er als «slowUp yourself» angeboten werden: Zwischen Mitte Juni und Ende Oktober konnten Slowup-Fans individuell auf die Strecke und unterwegs die Streckenposten scannen. Wer alle acht eingelesen hatte, konnte an einem Wettbewerb teilnehmen. «Wir boten das an, damit der Anlass im Gedächtnis blieb», erklärt Angelina Albertin vom regionalen OK.

30 Kilometer lange Rundstrecke zum Abfahren

Nun soll nach der letzten klassischen Ausgabe von 2018 Mitte Mai wieder ein «slowUp Schwyz-Swiss Knife Valley» in traditioneller Manier stattfinden. Organisiert wird der Event durch die Brunnen Schwyz Marketing AG mit dem neuen Geschäftsführer Kurt Betschart, der zusammen mit Bruno Risi ein erfolgreiches Gespann als Bahnfahrer war. Das regionale OK wird von fünf lokalen Organisationskomitees in den Etappenorten Brunnen, Lauerz, Goldau, Steinen und Schwyz unterstützt.

Die Strecke rund um den Lauerzersee Bild: PD

An diesen Orten sowie unterwegs auf der Slowup-Strecke sorgen die Sponsoren Victorinox, Sparkasse, EBS und Swisslos für Abwechslung. Geplant sind Spiele, gemütlich eingerichtete Lounches, musikalische Unterhaltung und Verpflegungsstände. «Wie genau das Rahmenprogramm ausgestaltet wird, hängt von den dann gültigen Pandemiebestimmungen ab», ergänzt Angelina Albertin.

Bei gutem Wetter kann mit etwa 20000 Teilnehmenden auf der 30 Kilometer langen Rundstrecke gerechnet werden. Der Slowup Schwyz ist einer von zwanzig Anlässen in der ganzen Schweiz, die gestaffelt von April bis Herbst durchgeführt werden.