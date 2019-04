Schwyz: Fälle von Erpressungen sind markant gestiegen Die Cyberkriminalität hält auch im Kanton Schwyz Einzug: Die Zahl der Erpressungen via Internet ist gemäss Kriminalstatistik stark gestiegen. Aufgeklärt werden diese Fälle selten. Stephanie Zemp

Erpressungen via Internet haben stark zugenommen. (Symbolbild Getty)

Knapp 6000 Delikte hatte die Kriminalpolizei Schwyz letztes Jahr zu verzeichnen. Während die Delikte gegen Leib und Leben und die Einbruchszahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, stiegen die Fälle von Erpressung markant an. Diese Zunahme lässt sich bereits seit einigen Jahren beobachten: «Seit 2010 steigt die Anzahl an Erpressungen kontinuierlich», erklärt David Mynall, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz. In 25 Fällen hat die Kriminalpolizei letztes Jahr ermittelt. Vorletztes Jahr ­waren es erst fünf Fälle. Ob es sich dabei um Erpressung via Internet handelt oder nicht, lässt die Statistik offen. Klar ist aber: Oft wird das Internet als Werkzeug für diese Straftaten genutzt, wie Mynall bestätigt. Häufig gehe es dabei um Sextortion. Dieser Begriff setzt sich aus «Sex» und dem englischen Wort für Erpressung, «Extortion», zusammen. Opfer werden ­erpresst, indem ihnen mit der Veröffentlichung von kompromittierenden Bildern – von sexuellen Handlungen – gedroht wird, wenn sie kein Lösegeld bezahlen.

Dieses Phänomen ist schweizweit immer präsenter. Die Überführung der Täterschaft gestaltet sich indessen schwierig. Im Kanton Schwyz wurden nur gerade 16 Prozent der Erpressungsfälle aufgeklärt. «Bei den Erpressungen via Internet handelt es sich häufig um ein internationales Netzwerk», so Mynall. Es sei deshalb schwer, herauszufinden, wer dahinterstecke.

Neuer Fachbereich gegen Cybercrime

Die Kantonspolizei Schwyz reagiert auf diese Entwicklungen und baut in diesem Jahr den Fachbereich Cybercrime auf. Ausschlaggebend dafür seien aber nicht nur die starken Anstiege von Cyberdelikten, sondern auch eine Interpellation im Kantonsrat. Konkret wollte die da­malige Kantonsratspräsidentin ­Karin Schwiter im Mai 2018 vom Regierungsrat wissen, wie er die Bekämpfung von Cyberkrimi­nalität verstärken wolle. In der Interpellationsantwort ist die Absicht festgehalten, einen spezifischen Fachbereich für diese Thematik einzuführen. Dieser solle mit spezialisierten Mitarbeitenden besetzt werden, wofür zwei neue Stellen geschaffen würden. Knapp ein Jahr später geht es nun an die Umsetzung.

Einbrüche und Hanfplantagen

Noch schwieriger als die Aufklärung von Straftaten im Internet scheint die Überführung von Einbrechern: Von den rund 250 begangenen Einbrüchen im vergangenen Jahr konnte die Polizei nur rund 13 Prozent aufklären. Im Vorjahr war die Quote sogar noch kleiner. Die Kantonspolizei setzt deshalb auf die Mithilfe der Bevölkerung: Mit einer Sensibilisierungskampagne fordert sie dazu auf, verdächtige Beobachtungen zu melden. Dank 184 solcher Verdachtsmeldungen wurden in Schwyz letztes Jahr sieben mutmassliche Einbrecher verhaftet. Mitunter konnte so auch eine grössere Einbruchserie geklärt werden.

Hinweise aus der Bevölkerung erhält die Polizei zunehmend auch wegen Hanfpflanzen. Nicht immer handelt es sich dabei jedoch um eine Straftat: Der Anbau von legalem CBD-Hanf boomt. «Die gewerbliche Produktion von CBD-Hanf steigt auch im Kanton Schwyz massiv an», bestätigt Polizeisprecher Mynall. Diese Anlagen müssen der Polizei gemeldet werden und würden periodisch überprüft. THC-haltiger Hanf hingegen ist illegal: Rund 8000 Stück beschlagnahmte Pflanzen weist die Schwyzer Kriminalstatistik vergangenes Jahr aus.